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İran Dışişleri Bakanı Zarif, İstanbul temaslarının yapıcı ve verimli geçtiğini bildirdi

Yeniakit Publisher
2020-06-15 14:55:29 -
İran Dışişleri Bakanı Zarif, İstanbul temaslarının yapıcı ve verimli geçtiğini bildirdi

İSTANBUL (AA) - İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ve diğer üst düzey yetkilerle yaptığı görüşmelerin yapıcı ve verimli geçtiğini belirtti.

Zarif, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İstanbul Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da dostum Mevlüt Çavuşoğlu ve diğer üst düzey yetkilerle yapıcı görüşmeler yaptık. İkili iş birliği, ayrıca bölgesel ve küresel konularda derinlemesine görüş alışverişinde bulunduk. Verimli kararlar aldık." ifadelerini kullandı.

Yakın istişarelerin önemine işaret eden Zarif, "Bir sonraki durak Moskova. Komşularımız bizim için daima önceliklidir." tespitinde bulundu.

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