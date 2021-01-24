  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İran Dışişleri Bakanı Zarif: Bundan dolayı mutluyuz
Dünya

İran Dışişleri Bakanı Zarif: Bundan dolayı mutluyuz

İran Dışişleri Bakanı Muhammet Cevad Zarif, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da Ermenistan işgalindeki topraklarını geri almasından mutluluk duyduklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-01-24 20:37:00 -
İran Dışişleri Bakanı Zarif: Bundan dolayı mutluyuz

İran Dışişleri Bakanı Muhammet Cevad Zarif, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da Ermenistan işgalindeki topraklarını geri almasından mutluluk duyduklarını bildirdi.

Rusya, Ermenistan, Gürcistan ve Türkiye'yi de kapsayan bölge turu kapsamında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye giden Zarif, havalimanında İran medyasına yaptığı açıklamada ziyaretin içeriğiyle ilgili bilgi verdi.

Temaslarında bölgesel iş birliğini ele alacaklarını belirten Zarif, "Kardeş ülke Azerbaycan'ın topraklarını geri almasından mutluyuz. Bugün Azeri toprakları Azerbaycan halkının elindedir. Halkın kurtarılan bölgelerdeki evlerine süratle dönmesi için yardım etmek istiyoruz." dedi.

Azerbaycanlı yetkililerle Karabağ'daki istikrar, barış ve yeniden imar konularını konuşacaklarını kaydeden Zarif, transit geçişler ve Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru ile ilgili de müzakerelerde bulunacaklarını sözlerine ekledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Açık öğretim lise (AÖL) kayıtları ne zaman başlayacak?
Eğitim

Açık öğretim lise (AÖL) kayıtları ne zaman başlayacak?

Açık öğretim lisesi kayıtları ne zaman yapılacak? AÖL ikinci dönem yeni kayıtlar ne zaman? 5-6 Aralık tarihlerinde düzenlenecek olan AÖL sın..
İmamoğlu sporu da böldü! Fenerbahçelilerden sert tepki: Üstünü çizersek bir daha iflah olamazsın
Siyaset

İmamoğlu sporu da böldü! Fenerbahçelilerden sert tepki: Üstünü çizersek bir daha iflah olamazsın

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beşiktaş ve Galatasaray'a bağış yaptığı halde Fenerbahçe'nin kampanyasına katılmaması tepkilere neden ..
Orhan Gencebay'dan korkutan haber!
Gündem

Orhan Gencebay'dan korkutan haber!

76 yaşındaki Orhan Gencebay yürüyüş yaptığı esnada talihsiz bir kaza geçirerek ayağı takılıp çukura düştü. Gencebay'ın sol işaret parmağının..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay