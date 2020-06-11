İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif: Şantaj yapılıyor

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan askerlerini Afganistan'daki eylemlerinden dolayı soruşturan Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) yetkililerine yaptırım uygulanmasının önünü açan kararnameyi imzaladı.

İran: UCM'ye diplomat kılığındaki kanunsuz çete tarafından şantaj yapılıyor

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) yetkililerine yaptırım uygulayacağını açıklayan ABD yönetimini, "diplomat kılığındaki kanunsuz çete" olarak niteledi.

Zarif, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Amerikan askerlerini Afganistan'daki eylemlerinden dolayı soruşturan UCM yetkililerine yaptırım uygulanmasının önünü açan kararı onaylamasına tepki gösterdi.

ABD yönetimini UCM hakimlerine gözdağı vermekle suçlayan Zarif, "Uluslararası Ceza Mahkemesine diplomat kılığındaki kanunsuz çete tarafından şantaj yapılıyor." ifadesini kullandı.

Zarif mesajının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Uluslararası toplumun uyanması ve (ABD'nin) zorbalığına taviz verilmesinin sonuçlarının farkına varması için daha ne olması gerekiyor? Tavizcilerin bir sonraki kurbanın kendileri olabileceğinin farkına varabilmesi için ABD'nin daha kimi terörize etmesi gerekiyor?"

Trump, Amerikan askerlerini Afganistan'daki eylemlerinden dolayı soruşturan UCM yetkililerine yaptırım uygulanmasının önünü açan kararnameyi imzalamıştı.