0553 313 94 23

İran Dışişleri BakanıCevad Zarif, Amerika ve Avrupa'ya medyan okudu

İran’da istifa haberlerinin ardından ilk kez katıldığı bir programda konuşan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, İran’ın bağımsız bir ülke olduğunu vurgulayarak, ”Dünya ABD ve Avrupa’dan ibaret değil” şeklinde konuştu.

28 Şubat 2019 Perşembe 14:45
İran Dışişleri BakanıCevad Zarif, Amerika ve Avrupa'ya medyan okudu

İran’da istifa haberlerinin ardından ilk kez katıldığı bir programda konuşan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, İran’ın bağımsız bir ülke olduğunu vurgulayarak, ”Dünya ABD ve Avrupa’dan ibaret değil” şeklinde konuştu.

 

Tahran Üniversitesinde katıldığı bir etkinlikte konuşan Dışişleri Bakanı Zarif, İran’ın kendi güvenliğini sağladığını ve bu güvenliği gereksiz yere harcamadığını ifade ederek, ”Artık dünya iki büyük gücün şekillendirdiği ve karar aldığı dünya değil. Bu dönemi geride bıraktık” dedi.

 

İran içerisinde şekillenen batı merkezli ve batı karşıtı düşünceleri eleştiren İran Dışişleri Bakanı Zarif, ”Dünya artık değişti. Günümüzde gücün temeli bilim, teknoloji, inanç ve bağımsızlıktır” ifadelerini kullandı. İran’ın kendi güvenliğini sağlayabilen bir ülke olduğunu kaydeden Zarif, "Bölgemizdeki ülkelere 100 milyar doların üzerinde silah satışı yapıldı” şeklinde konuştu.

 

İran Silahlı Kuvvetlerinin askeri harcamasının 16 milyar dolar olduğunu belirtirken Zarif, "ABD’yi endişelendiren bu 16 milyar dolar mıdır? Biz kendi güvenliğimiz için üretiyor ve harcama yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 14:45
  1. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Osmangazi’den kadınlara iğne oyası eğitimi
    1. Osmangazi’den kadınlara iğne oyası..
    2. “Alzheimer ve Demans Hastalıklarının..
    3. Kepez Kitap Fuarı kapılarını açıyor
    4. Kanserde erken müdahale başarıyı..
    5. "Rejim İdlib'de silahsızlanma..
    6. Savaş, projelerini açıkladı
    7. Başkan Tarhan’dan, ‘çöpler..
    8. "28 Şubat milletin iradesi ve..
    9. Akhisarspor’da kaleci Fatih Öztürk,..
    10. Elazığ’da 28 Şubatdarbe açıklaması
    11. Sınıfta 9 öğrenciden dayak yediğini..
    12. Türkiye-Birleşik Krallık Yükseköğretim..
    13. Merkez Bankası toplam rezervleri..
    14. "Bu haberlerle FETÖ'nün propagandasını..
    15. TFF'nin yeni Başkanı Hüsnü Güreli..
    16. OKA Dönem Başkanı Varol: "Buzağı Can..
    17. "Ham kürkte ÖTV'nin kalkması kıymetli..
    18. Yaralı yavru kediye sahip çıkıldı
    19. Bariyerlere çarpan otomobildeki emekli..
    20. Türel Almanya’nın en prestijli ödülünü..
    21. Şampiyon sporculardan Jandarma Komando..
    22. "Milletin Yolu Partisi" ilk kongresini..
    23. ECB, Deutsche Bank'ın sermaye..
    24. TÜLOMSAŞ’ta Lokomotifler İçin Dijital..
    25. ASKON, yeni genel merkez binasını açtı
    26. "FETÖ 28 Şubat sayesinde devlete bu..
    27. FETÖ’nün örgüt evinde yakalanan kadın..
    28. Gaziantep’te feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı
    29. Cumhurbaşkanı Erdoğan Erzurum'da
    30. 22 gündür kayıp olan Ercan Büyükaydın..
    Yerel seçim öncesi son anket!
    Yerel seçim öncesi son anket!
    Erbakan'ın kabrine giden Davutoğlu'nun yanındaki isim dikkat çekti
    Erbakan'ın kabrine giden Davutoğlu'nun yanındaki isim dikkat çekti
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha

    Günün Karikatürü

    28 Şubat 2019
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar
    AK Parti'den kritik yeni parti açıklaması! "Fiili bir durum olmadığı sürece..."
    AK Parti'den kritik yeni parti açıklaması! "Fiili bir durum olmadığı sürece..."