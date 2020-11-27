İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı'ndan İsrail'e tehdit

TAHRAN (AA) - İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Hüseyin Selami, İranlı nükleer bilimci Muhsin Fahrizade'nin ölümünden İsrail'i sorumlu tutarak, "Geçmişte sahada hiçbir adımı karşılıksız bırakmayacağımızı gösterdik." ifadelerini kullandı.

Selami, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İran Savunma Bakanlığı Araştırma ve İnovasyon Kurumu Başkanlığını da yürüten Fahrizade'nin bugün Tahran'a bağlı Abser ilçesinde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinden İsrail'i sorumlu tuttu.

Fahrizade'nin öldürülmesinin İsrail'in, İran'ın modern bilime ulaşmasını engellemek için attığı en açık adım olduğunu savunan Selami, İsrail'e yönelik tehdit içerikli şu ifadeleri kullandı:



"Siyonistler nükleer bilimcimizi öldürdü ancak bu adımın karşılığını nerede verdiğimizi kendileri bilir. Biz açıklamıyoruz fakat onlar biliyor. Geçmişte sahada hiçbir adımı karşılıksız bırakmayacağımızı gösterdik."

İran Savunma Bakanlığı, İran'ın nükleer programının kilit isimlerinden bilim insanı Muhsin Fahrizade'nin Tahran eyaletine bağlı Abserd ilçesinde düzenlenen terör saldırısı sonucunda hayatını kaybettiğini bildirmişti.

İran nükleer programının mimarı olarak tanınan Muhsin Fahrizade'nin adı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Mayıs 2018'de İran nükleer programı hakkında yaptığı sunumda özellikle belirtilmişti.