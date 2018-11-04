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İran Devrim Muhafızları Komutanı meydan okudu!

ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptırım tehditlerinin ardından İran Devrim Muhafızları Komutanı Tümgeneral Muhammed Ali Caferi, sert açıklamalarda bulundu.

04 Kasım 2018 Pazar 18:57
İran Devrim Muhafızları Komutanı meydan okudu!

İran Devrim Muhafızları Komutanı Tümgeneral Muhammed Ali Caferi, ABD'nin İran'a yönelik 5 Kasım’da başlatacağı ekonomik yaptırımlar öncesi Donald Trump'a 'İran'ı asla tehdit etme' uyarısında bulundu.

Kasım 1979'da bir grup üniversite öğrencisinin Tahran'daki Amerikan Büyükelçiliği'ni basarak çalışanları rehin alması olayının yıldönümü İran'ın birçok kentlerinde yapılan etkinliklerle anıldı.

"Askerlerinizin korku dolu bağırışları unutulmuş değil"

Etkinlik kapsamında Tahran'daki eski ABD Büyükelçiliği önünde toplanan kalabalığa konuşan Tümgeneral Caferi, İran'a karşı yeni yaptırım kararı alan ABD Başkanı Donald Trump'ı hedef alarak, "Bizi asla tehdit etme ve askeri tehditle korkutmaya çalışma, çünkü Amerikan askerlerinin İran'ın Tebes kenti ve Basra Körfezindeki korku dolu bağırışları unutulmuş değil" diye konuştu.

İki ülkeyi birbirine düşman eden olay


4 Kasım 1979'da, İran'dan kaçan devrik şah Muhammed Rıza Pehlevi'nin ABD'ye kabulünü protesto eden bir grup öğrenci, ABD'nin Tahran'daki büyükelçilik binasını basarak, çalışanları 444 gün rehin almıştı. Olayın ardından iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler kopmuştu.

Haber Tarihi: 04 Kasım 2018 Pazar 18:57
  1. ABD
  2. İran
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