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Aktüel İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Nubaht, Kovid-19'a yakalandı
Aktüel

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Nubaht, Kovid-19'a yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-11 09:55:16 -
İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Nubaht, Kovid-19'a yakalandı

İSTANBUL (AA) - İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Planlama ve Bütçe Kurumu Başkanı Muhammed Bakır Nubaht, yeni tip koronavirüs (Kovi-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Nubaht, "Bazı belirtiler üzerine bir sağlık merkezine müracat ettim. Kovid-19 test sonucum pozitif çıktı." dedi.

Nubaht, şu an durumunun iyi olduğunu fakat doktor gözetimi altında olduğunu kaydetti.

Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede dün itibarıyla virüs kaynaklı can kaybı 28 bin 293'e, vaka sayısı da 496 bin 253'e ulaştı.


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