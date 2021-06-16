YENİ AKİT / ANKARA

Başkent Tahran'da Bakanlar Kurulu toplantısının ardından konuşan Ruhani, Avusturya'nın başkenti Viyana'da devam eden nükleer anlaşma müzakereleri ve yaptırımlarla ilgili açıklamada bulundu.

Ruhani, başka ülkelerden en az 50-60 milyar dolar kredi alıp yatırım yapma imkanına sahipken eski ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptırımlarının bunu engellediğini belirtti. Viyana'daki müzakerelere işaret eden İran Cumhurbaşkanı​​​​​​​ Ruhani, “Yaptırımların son aşamasındayız. Bu kelimenin ne kadar etkisiz olduğunu biliyorum. Yaptırımların kaldırıldığı noktaya gelmeliyiz artık. Bu hükümetin sonuna kadar yaptırımların kalkmasını temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.