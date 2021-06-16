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Dünya İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Yaptırımların son aşamasındayız
Dünya

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Yaptırımların son aşamasındayız

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin ülkesine uyguladığı yaptırımların son aşamasında olduklarını ve kendi döneminde kalkmasını temenni ettiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-06-16 17:39:00 -
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Yaptırımların son aşamasındayız

 YENİ AKİT / ANKARA 

Başkent Tahran'da Bakanlar Kurulu toplantısının ardından konuşan Ruhani, Avusturya'nın başkenti Viyana'da devam eden nükleer anlaşma müzakereleri ve yaptırımlarla ilgili açıklamada bulundu.

Ruhani, başka ülkelerden en az 50-60 milyar dolar kredi alıp yatırım yapma imkanına sahipken eski ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptırımlarının bunu engellediğini belirtti. Viyana'daki müzakerelere işaret eden İran Cumhurbaşkanı​​​​​​​ Ruhani, “Yaptırımların son aşamasındayız. Bu kelimenin ne kadar etkisiz olduğunu biliyorum. Yaptırımların kaldırıldığı noktaya gelmeliyiz artık. Bu hükümetin sonuna kadar yaptırımların kalkmasını temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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