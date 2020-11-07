İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Gelecek ABD hükümeti İran'la ilgili yükümlülüklerine geri dönmeli"

ANKARA (AA) - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'de seçimi önde götüren Demokrat Parti adayı Joe Biden'a İran ile ilgili tüm yükümlülüklerine geri dönme çağrısında bulundu.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Cumhurbaşkanı Ruhani, başkent Tahran'da Koronavirüsle Ulusal Mücadele Kurulu toplantısının ardından gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mevcut ABD Başkanı Donald Trump döneminde getirilen yaptırımları "ekonomik terör" şeklinde niteleyen Ruhani, ABD'nin baskılarına karşı "sabır, direniş ve uluslararası hukuku" tercih ettiklerini söyledi.

ABD'de göreve gelecek yeni yönetimin Trump döneminde İran'a karşı uygulanan politikaları terk etmesini umduklarını ifade eden Ruhani, şöyle konuştu:

"Yaptırım uygulayanların seçtikleri yolun doğru olmadığını, hiçbir şekilde hedeflerine ulaşamayacaklarının farkına varmalarını ve bu üç yıllık süreçteki tecrübelerin onlar için bir ders olacağını umuyoruz. Gelecek ABD hükümeti, hukuka teslim olmalı ve tüm yükümlülüklerine geri dönmelidir."

Ruhani, "Milletimiz, karşı taraf hukuka boyun eğene kadar sabır ve direnişini sürdürecektir." dedi.

- Biden, İran ile nükleer anlaşmaya geri dönülmesinden yana

Trump yönetimi, 2018'de İran ile küresel güçler arasında imzalanan nükleer anlaşmadan çekilmiş ve Tahran'a yönelik tek taraflı yaptırımlar uygulamaya başlamıştı.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, geçen ay yaptığı bir konuşmada, yaptırımlar nedeniyle ülkesinin 150 milyar dolar zarar gördüğünü açıklamıştı.

ABD'de başkanlık yarışını önde götüren Joe Biden, seçimleri kazanması halinde Başkan Yardımcısı olduğu dönemde İran ile imzalanan nükleer anlaşmaya geri döneceğini açıklamıştı.







