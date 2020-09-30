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Aktüel İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Bölgesel sorunlar uluslararası hukuk ve toprak bütünlüğü çerçevesinde çözülmeli"
Aktüel

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Bölgesel sorunlar uluslararası hukuk ve toprak bütünlüğü çerçevesinde çözülmeli"

"Çatışmaların durdurulması bizim için önemlidir. Ermenistan ve Azerbaycan'dan dirayet ve itidalle bu yönde adım atmalarını bekliyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-09-30 16:12:36 -
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Bölgesel sorunlar uluslararası hukuk ve toprak bütünlüğü çerçevesinde çözülmeli"

ANKARA (AA) - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarını işgalinden kaynaklanan çatışmaların sona erdirilerek iki ülke arasındaki anlaşmazlığın uluslararası hukuk ve toprak bütünlüğü çerçevesinde çözüme kavuşturulması gerektiğini söyledi.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ruhani, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefonda görüştü.

Görüşmede, bölgesel barış ve istikrarın korunmasının önemine işaret eden Ruhani, "İstikrar ve güvenlik kalkınmanın temelini oluşturabilir ve bölgemiz istikrarsızlığa ve yeni savaşlara tahammül edemez." vurgusunda bulundu.

Ruhani, savaşın ihtilafları ortadan kaldırmayacağını ve çatışmalara dışarıdan müdahalelerin durumu daha da karmaşık hale getireceğini ifade ederek, "Bu çatışmaların durdurulması bizim için önemlidir. Ermenistan ve Azerbaycan'dan dirayet ve itidalle bu yönde adım atmalarını bekliyoruz." dedi.

İran'ın iki ülke tarafından arzu edilen her türlü yapıcı rolü üstlenmeye hazır olduğunun altını çizen Ruhani, "Çatışmaların bir an önce durdurulmasını istiyoruz. Hepimiz bölgesel sorunların siyasi yollarla, uluslararası hukuk ve toprak bütünlüğü çerçevesinde çözümü için çalışmalıyız." ifadelerini kullandı.




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