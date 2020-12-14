İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Biden 2017 şartlarına dönerse biz de döneriz"

TAHRAN (AA) - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'deki başkanlık seçimlerini kazanan Demokrat aday Joe Biden'ın göreve başlamasının ardından 2017 şartlarına dönmesi halinde kendilerinin de o koşullara döneceğini söyledi.

Ruhani, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, yerli ve yabancı gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a uyguladığı ekonomik savaşın başarısız olduğunu savunan Ruhani, "Bütün dünya ABD'ye nükleer anlaşmaya dönmesi için baskı yapıyor. İran hükümeti, nükleer anlaşmanın yok olmasına izin vermedi. Trump'ın amacı onu yok etmekti. Biz canlı kalması için çabaladık. Müzakerelerin eksiksiz olduğunu iddia etmiyoruz fakat bu tarihi bir anlaşmadır. Hem İran hem de bölge için tarihi." ifadelerini kullandı.

- "Bazıları yaptırımların daha ileri bir tarihte kalkmasını istiyor"

İran Meclisi'nin çıkardığı uranyumun zenginleştirilmesi ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) müfettişlerinin nükleer tesislerdeki denetimlerinin sınırlandırılmasıyla ilgili yasayı ülke için faydalı görmediklerini yineleyen Ruhani, şöyle konuştu:

"Yasayı kendi anladığımız şekilde uygulayacağız. Bazıları yaptırımların daha ileri bir tarihte kalkmasını istiyor, hükümet buna izin vermeyecek ve bunun karşısında duracak. Yaptırım sona ermelidir ve ABD taahhütlerine dönmelidir. Savaş meydanındayız ve diğer kurumlar da bu sahada komutan olan hükümete destek vermeli. Meclis de yaptırımların kalkmasını hedefliyor. O yasanın bununla uyumlu olup olmadığı ayrı bir meseledir."

- "Yaptırımlar kalkmasa da 2 milyon 300 bin varil petrol ve doğal gaz kondensantı satacağız"

Gelecek yıl günlük 2 milyon 300 bin varil petrol ve doğal gaz kondensatı üretimi ve satışı öngördüklerini aktaran Ruhani, "Petrol Bakanlığı 2 milyon 300 bin varil petrol ve doğal gaz kondensantı üretip satmaya gücümüz var diyor. Bunun hepsini dışarıda satması gerekmiyor, bazısını içeride de satabilir. Yaptırımlar kalksa da kalkmasa da 2 milyon 300 bin varil petrol ve doğal gaz kondensantı satacağız. Bunu nükleer anlaşmaya dayanarak söylemiyoruz." diye konuştu.

Bütçenin, kendisinden sonraki hükümeti zor duruma düşürecek şekilde hazırlandığı eleştirilerine de cevap veren Ruhani, "Bu bütçeyi 6 ay biz uygulayacağız. Benim için ülke önemlidir, bu hükümet ya da sonraki hükümet değil. Yaptırımlar kalkarsa petrol ihracatı 2 milyon 300 bin değil 2 milyon 900 bin varil olacaktır." dedi.

- "ABD'nin yeni hükümetinde şartların değişeceğine inanıyoruz"

Hükümetin öncelikli hedefinin yaptırımların kalkması olduğunu ve fırsat olursa bunu bir saat dahi geciktirmeyeceklerini dile getiren Ruhani, Biden ile görüşme konusunda ise şunları kaydetti:



"ABD nükleer anlaşmaya döner, geçmişteki yanlışlarını telafi eder ve Biden 2017 şartlarına dönerse biz de döneriz. ABD'nin yeni hükümetinde şartların değişeceğine inanıyoruz. Batılı, Avrupalı ve komşu ülkelerle ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. 5+1, 2017'ye dönmeye hazırsa biz de hazırız ve bu kısa sürede gerçekleşebilir."

Biden'dan nükleer anlaşmaya dönmesi halinde güçlü bir anlaşma yapılması yönünde bir açıklama duymadığını ve bu iddiaların Trump'a ait olduğunu ifade eden Ruhani, şöyle devam etti:

"Nükleer anlaşmanın yeniden müzakere edilmesi mümkün değil. Mevcut nükleer anlaşmanın tamamı ya uygulanır ya uygulanmaz. Nükleer anlaşmada tüm bu konuları görüştük. Füze programının nükleer anlaşmayla alakası yok. Müzakere sürecine füze programı ve bölgesel meseleler dahil edilmek istendi ancak bunu kabul etmedik. Nükleer anlaşma yeniden müzakere edilemez."

- "Siyonist rejimin hedefi bugünlerde bir savaş çıkarmaktı"

İranlı nükleer bilimci Muhsin Fahrizade suikastının Trump hükümetini son günlerinde bölgeyi savaşa çekmeyi hedefleyenlerin işi olduğunu iddia eden Ruhani, "Siyonist rejimin hedefi bugünlerde bir savaş çıkarmaktı. Uygun zaman ve yerde Fahrizade'nin intikamını alacağız ancak bölgenin istikrarı da bizim için önemli." diye konuştu.

Avrupa Birliği (AB), Almanya ve Fransa'nın İran'da rejim muhalifi Amednews haber sitesinin editörü Ruhullah Zem hakkında verilen idam cezasının infaz edilmesini kınamasına ilişkin ise Ruhani, "İran'da Yargı Erki bağımsızdır. Verilen bir hükmün bazılarının hoşuna gitmesi bazılarının ise hoşuna gitmemesi önemli değildir. Bu ülkede idam cezasının olması ve uygulanması Sayın Zem için iyi olmayabilir. Bu ülkeler öyle bir tepki veriyor ve hassasiyet gösteriyor ki bu kişinin onların çıkarı için çalıştığı sonucu çıkıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ruhani ayrıca şunları kaydetti:

"Avrupalılar bazı konularda hassasiyet gösteriyor biz de başka konularda. Biz de hassasiyetimizle ilgili açıklama yapıyoruz onlar da. Hepimiz sahip olduğumuz hukuka göre ilişkilerimizde görüş belirtmeliyiz. İdam, mahkeme kararı olmadan uygulanmadı. Biz kanunlarımıza göre hareket ediyoruz. Bunun İran ile Avrupa ilişkilerine zarar vereceğini düşünmüyorum."



