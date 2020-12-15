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Aktüel İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Başarısız yaptırım politikasını müzeye kaldırın"
Aktüel

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Başarısız yaptırım politikasını müzeye kaldırın"

"Trump, İran'ın kapasitesini ve gerçeklerini fark etmedi ve kendi hayallerine göre hareket etti. Onun seçimlerdeki yenilgisinin arkasındaki nedenler, iki buçuk yıl süren tam teşekküllü ekonomik savaşın ardından İran karşısında ve uluslararası siyasette başarısız olmasıdır"

Yeniakit Publisher
2020-12-15 12:53:44 -
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Başarısız yaptırım politikasını müzeye kaldırın"

ANKARA (AA) - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran'a yönelik "azami baskı" politikası izleyen ABD Başkanı Donald Trump'ın başarısız olduğunu ve Washington'un yaptırım politikasını "tarih müzesine" kaldırması gerektiğini söyledi.

İran Cumhurbaşkanlığının yazılı açıklamasına göre, başkent Tahran'da düzenlenen Ekonomik Koordinasyon Kurulu toplantısında konuşan Ruhani, ABD'nin ülkesine yönelik tek taraflı yaptırımlarına değindi.

Yaptırımların İran ekonomisine büyük darbe vurduğunu ancak ülke ekonomisinin ayakta kaldığını ifade eden Ruhani, "İran ekonomisinin kısa sürede çökeceğini öngören yaptırım uygulayanlar ve savaş destekçileri Beyaz Saray'dan ayrılırken İran ulusu orantısız bir ekonomik savaşın sonunda her zamankinden daha güçlü hale geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Görev süresi boyunca İran'a yönelik sert tutum izleyen ABD Başkanı Trump'ı hedef alan Ruhani, "Trump, İran'ın kapasitesini ve gerçeklerini fark etmedi ve kendi hayallerine göre hareket etti. İki buçuk yıl süren tam teşekküllü ekonomik savaşın ardından İran karşısında ve uluslararası siyasette başarısız olması onun seçimlerdeki yenilgisinin nedenlerindendir." ifadelerini kullandı.

Ruhani, "İran'ı yaptırım gibi girişimlerle mağlup etmenin peşinde olanlara bu yanlış ve başarısız olmuş yaklaşımı tarih müzesine kaldırmalarını tavsiye ediyorum." dedi.



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