İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov'u kabul etti

ANKARA (AA) - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Azerbaycan'ın Ermenistan işgalindeki topraklarını kurtarmasından memnuniyet duyduklarını ve Dağlık Karabağ'daki ateşkesin güçlendirilmesi için desteğe hazır olduklarını belirtti.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ruhani, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'u başkent Tahran'da kabul etti.

Görüşmede, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü desteklediklerini ve Dağlık Karabağ'da Ermenistan işgalindeki toprakların kurtarılmasından memnun olduklarını aktaran Ruhani, iki ülke arasındaki ateşkesi güçlendirmeye ve bölgede istikrarın sağlanmasına yardımcı olmak için yapıcı bir rol oynamaya hazır olduklarını vurguladı.

Azerbaycan'ı dost ve kardeş ülke olarak gördüklerini ifade eden Ruhani, "İran'ın iradesi Azerbaycan ile ilişkileri geliştirmektir. İki ülke arasındaki ilişkileri daha da geliştirmek için yeni uluslararası şartların oluşturduğu fırsatlardan yararlanılmasını umuyoruz." dedi.

Ekonomik ve ticari iş birliğini geliştirmek için İran ile Azerbaycan arasındaki sınırlardan faydalanılmasının önemini vurgulayan Cumhurbaşkanı Ruhani, "ABD'de (Donald) Trump döneminin sona ermesi ve bu ülkede yeni yönetimin göreve gelmesiyle ülkelerin iş birliği için daha iyi koşullara sahip olacağını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ruhani ayrıca, Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı bölgelerin yeniden inşasına katılmaya hazır olduklarını belirterek, "İki ülkenin komşuluğu ve İran'daki mevcut imkanlar göz önüne alındığında İran'ın Dağlık Karabağ savaşından etkilenen bölgelerin yeniden inşasına katılımı her iki ülkeye de fayda sağlayacaktır." diye konuştu.

Azerbaycan ve İran'ı demir yoluyla birbirine bağlayacak Reşt-Astara Demir Yolu Projesi başta olmak üzere iki ülke arasındaki anlaşmalara işaret eden Ruhani, anlaşmaların uygulanması için gerekli adımların atılması gerektiğini dile getirdi.

İran Cumhurbaşkanı, şöyle devam etti:

"Hüdaaferin Barajı ve bir elektrik santralinin inşası dahil olmak üzere iki ülke arasında mutabık kalınan ortak iş birliği projelerinin uygulanması için şartlar sağlandı. İki ülke; sanayi, bilim, eczacılık ve diğer alanlardaki iş birliklerini daha da geliştirebilir."

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ise Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü konusunda İran'ın verdiği desteğe işaret ederek, "İran'ı dost bir ülke ve iyi bir komşu olarak görüyoruz. Cumhurbaşkanı (İlham Aliyev) ile Azerbaycanlı yetkililerin iradesi İran ile ilişkilerin geliştirilmesi yönündedir." ifadelerini kullandı.

Dağlık Karabağ'da işgal altındaki bölgelerin kurtarılmasının ardından İran ile 132 kilometrelik sınıra sahip olduklarına dikkati çeken Bayramov, "Azerbaycan'ın İran ile sınırları dostluk ve kalkınma sınırlarıdır. Bu sınırların ihyasının iki ülke arasında yeni iş birliği projeleri oluşturacağına inanıyoruz." dedi.

Reşt-Astara Demir Yolu Projesi'nin uygulanmasının iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari iş birliği imkanlarını artıracağını söyleyen Bayramov, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının neden olduğu mevcut engellerin ortadan kaldırılmasıyla iki ülke arasındaki projelerin hızla hayata geçirilip uygulamaya gireceğini umduğunu belirtti.

Bayramov, İranlı nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade'ye yönelik suikastı da kınayarak, "Bir bilim insanının öldürülmesi hiçbir şekilde kabul edilemez. Bu eylemi şiddetle kınıyoruz." ifadelerini kullandı.











