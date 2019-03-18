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İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "ABD’yi insanlığa karşı suç işlemekten yargılayacağız"

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD’nin uyguladığı yaptırımlarla insanlığa karşı büyük bir suç işlediğini söyleyerek ABD’nin yargılanması gerektiğini belirtti.

18 Mart 2019 Pazartesi 14:53
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "ABD’yi insanlığa karşı suç işlemekten yargılayacağız"

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD’nin uyguladığı yaptırımlarla insanlığa karşı büyük bir suç işlediğini söyleyerek ABD’nin yargılanması gerektiğini belirtti.


Hükümet toplantısında konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran halkının büyük sıkıntılar ve zorluklar çektiğini belirterek, "Bu dönemde düşmanlarımız tüm güçlerini İran aleyhinde kullanmaktalar” dedi.


İran’da yaklaşan Nevruz Bayramı ve yeni yıl kutlamaları öncesinde, hükümetin gerçekleştirdiği yeni yatırım ve hizmetlere ilişkin genel değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanı Ruhani, İran’da yaşanan kuraklığa işaret ederek, "Hükümetimiz bu konuya ayrıca önem vermektedir ve yaklaşık bin 500 köyde yeni su kanalları inşa ettik” ifadelerini kullandı.


İran’ın yabancı güçler tarafından tehdit altında olduğunu ve düşmanın İran’ın ilerleyişini engellemek istediğini kaydeden Ruhani, ”ABD hiçbir delil yokken nükleer anlaşmadan ayrılarak İran’a yönelik en ağır yaptırımları uygulamaya başladı. ABD’liler uyguladıkları bu yaptırımlar ile tekrar Tahran’a dönerek İran halkı üzerinde söz sahibi olmak istiyorlar” diye konuştu.


ABD’nin yaptırımlar ile istediği hedefe ulaşamayacağını ve yaptırım tasarılarında rolü olan kişilere dava açacağını vurgulayan Ruhani, ”ABD ve Siyonist İsrail rejimi bölgedeki işbirlikçi müttefikleri ile birlikte bizden 40 yılın intikamını almak istiyorlar. Dışişleri Bakanlığı ve diğer yetkili organlarımızı devreye sokarak ABD’yi insanlığa karşı suç işlemekten yargılayacağız” ifadesini kullandı.


İran halkının tüm baskı ve zorluklara rağmen yaptırımlara karşı direndiğini belirten Ruhani, ”Biz nükleer anlaşma ile birlikte ABD’ye büyük bir kayıp vermiş olduk. Onlar bizim de nükleer anlaşmadan ayrılacağımızı düşünüyorlardı. Ancak biz nükleer anlaşmada kalarak onların bu oyununu bozmuş olduk” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 14:53
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