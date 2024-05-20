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Gündem İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin vefat ettiği dakikalarda İsrail boş durmadı. Netanyahu’dan dikkat çeken hamle
Gündem

İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin vefat ettiği dakikalarda İsrail boş durmadı. Netanyahu’dan dikkat çeken hamle

Yeniakit Publisher
2024-05-20 08:48:00 -
İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin vefat ettiği dakikalarda İsrail boş durmadı. Netanyahu’dan dikkat çeken hamle

İsrail tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda İran’ın önemli üst düzey isimleri öldürülmüştü. Şimdi de İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin vefat ettiği dakikalarda İsrail’den beklenmedik bir hamle geldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile görüşen ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile bir araya geldi. Ne görüştükleri hakkında kamuoyuna bir bilgi verilmedi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin hayatını kaybettiği ve düşen helikopterin henüz arandığı dakikalarda dikkat çeken bir görüşme oldu.  İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile görüşen ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile bir araya geldi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, Batı Kudüs’te bulunan Başbakanlık Ofisinde Netanyahu'nun Sullivan ile görüştüğü bildirildi. Haberde, görüşmenin içeriğine dair ayrıntıların ne olduğu hakkında kamuoyuna bir bilgi verilmedi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, 17 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Sullivan'ın Gazze'deki son durumu ve ateşkes sürecini muhataplarıyla ele alacağını duyurmuştu.

Bölge ziyareti kapsamında ilk olarak Suudi Arabistan'a giderek, "Gazze'deki son gelişmeler kapsamında ateşkesin gerekliliği ve bölgeye insani yardımların ulaştırılması konularını" görüşen Sullivan, ardından İsrail Başbakanı Netanyahu ile bir araya gelmek üzere İsrail'e gitmişti.
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