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Dünya İran benzin sistemine siber saldırıyla ilgili ABD ve İsrail'i suçladı
Dünya

İran benzin sistemine siber saldırıyla ilgili ABD ve İsrail'i suçladı

İran Sivil Savunma Kurumu Başkanı General Celali, ülkenin benzin sistemini kilitleyen siber saldırının ABD ve İsrail tarafından yapıldığını ileri sürdü.

Yeniakit Publisher
2021-10-31 10:03:00 -
İran benzin sistemine siber saldırıyla ilgili ABD ve İsrail'i suçladı

İran'da benzin dağıtım sistemine yönelik siber saldırı satışları kilitledi

İran Sivil Savunma Kurumu Başkanı General Gulamrıza Celali, devlet televizyonuna verdiği röportajda, ülkedeki benzin sistemini kilitleyerek istasyonların önünde uzun araç kuyruklarının oluşmasına yol açan siber saldırıyla ilgili konuştu.

Yapılan istihbarat analizlerine göre benzin sistemine yapılan siber saldırının yabancı bir ülke, ABD ve İsrail tarafından yapıldığını ileri süren Celali, şöyle devam etti:

"Siber saldırı ara yazılım bölümünde gerçekleştiği ve oldukça karmaşık olduğu için temizlenmesi çok zor. Bu demir yolu ve limana yapılan saldırı ile benzerlik arz ediyor. Bize göre bu saldırı kesin olarak ABD ve Siyonistlerin vasıtasıyla yapılmıştır."

İran'da 26 Ekim'de benzin dağıtım sistemine yapılan siber saldırı nedeniyle akaryakıt hizmeti verilememiş ve istasyonların önünde uzun araç kuyrukları oluşmuştu.

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, saldırının "ne ilk ne de son" olduğunu belirterek, yetkililerden buna hazırlıklı olmalarını istemişti.

 

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