İran balistik füzeler için kullanacak: Askeri görüntüleme uydusu fırlattı! Bu kadarı beklenmiyordu...

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun (IRGC) havacılık kanadı dün yeni askeri görüntüleme uydusu Nur-3'ü fırlattı. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Raisi uydunun fırlatılmasını "ulusal bir başarı" olarak niteledi.

Devlet basınında çıkan haberlere göre İletişim Bakanı İsa Zarepur, sosyal medya paylaşımında uydunun "başarılı" fırlatılışını doğruladı. Zarepur, yerel sosyal medya platformu Virasty'de, "Bu başarıdan dolayı, ülkenin havacılık ve uzay sektörü çalışanları ile IRGC Havacılık ve Uzay Kuvvetleri'ndeki uzmanları tebrik ediyorum" dedi.

İran, tarım arazilerinin yönetimi ve araştırma amaçları da dahil olmak üzere uyduları çeşitli şekillerde kullanmak için havacılık sektörünü genişletmeyi istediğini iddia ederken, ABD ve diğer Batılı güçler, İran'ı Nur-3 gibi fırlatmalar nedeniyle defalarca uyardı. Batılı güçler aynı teknolojinin nükleer savaş başlığı taşıyabilenler de dahil olmak üzere balistik füzeler için de kullanılabileceğine işaret ediyor.

Nur-3'ün lansmanı, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Abdüllahiyan'ın BM Genel Kurulu toplantısında Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) olarak bilinen nükleer anlaşmayı canlandırmak için ABD ile temas halinde olduklarını duyurmasından birkaç gün sonra gerçekleşti.

IRGC komutanı Hüseyin Salami'nin çarşamba günü devlet televizyonuna verdiği açıklamaya göre, yeni uydu, öncülleri Nur-1 ve Nur-2'den daha yüksek çözünürlüklü görüntüler sağlayarak Devrim Muhafızlarının "istihbarat ihtiyaçlarını karşılamalarına" olanak tanıyacak.

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Haziran başında İran, 1.400 kilometreye varan menzile ve tüm füzesavar sistemlerine nüfuz etme yeteneğine sahip ilk hipersonik balistik füzesi Fattah'ı (Farsça'da Fatih) tanıtmıştı.

rudaw' a göre: İran Savunma Bakanlığı, 2000 kilometre uzaktaki hedefleri vurabilen ve 1500 kilogram ağırlığında savaş başlıkları taşıyabilen yeni bir balistik füzeyi tanıtmıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı yanıt olarak İran'ın balistik füzelerinin uluslararası güvenliğe "ciddi bir tehdit" oluşturduğunu söylemişti.