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Gündem İran askerleri mi Türkiye sınırına getiriyor? Uzman isim kritik detayı paylaştı
Gündem

İran askerleri mi Türkiye sınırına getiriyor? Uzman isim kritik detayı paylaştı

Gazeteci Metehan Demir’in ABD’nin Afgan mültecilere ilişkin planını yorumladı. Demir, sürecin yönetilememesi halinde büyük bir krizin ortaya çıkabileceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-08-07 20:20:00 -
İran askerleri mi Türkiye sınırına getiriyor? Uzman isim kritik detayı paylaştı

Süperhaber’de açıklamalar yapan Metehan Demir, Afgan mültecilerin birilerinin yardımıyla sınır hattına geldiiğini söyledi.

Metehan Demir yaptığı açıklamada, "Belli bir yaş grubundaki Afgan erkekler ülkemize geliyor. Aç çoluk çocuk kadın görüntülerini biz Irak ve Suriye meselesinde gördük. O gelenler ABD tarafından değil. Bu işler çok garip bir durumda. Haritaya bakmak lazım, Afganistan-İran-Türkiye arası 3500 km en az yürümeleri gereken yol var. Bu kadar insan Afganistan'dan İran üzerinden nasıl Türkiye'ye geliyor? Bakıldığında bunları birileri o sınırdan alıp bize doğru paslıyor. Göç kaosu teorisi diye bir şey var. Bu teoride, 15-25 yıllık periyotlarla konuşuluyor. bu gelenler 15 yıl sonra Türkiye'deki yüksek nüfus artış hızına sebep olur. Suriyelilerin şu an nüfusunda ciddi bir doğum oranı da var. Doğan çocuklar Türkiye'de milyonlarla ifade ediliyor. Buna bakıldığında 15-25 yıllık periyotlardaki teoride nüfusun belli bir yüzdesine geliyorlar. Şu an resmi rakamlara göre 3.6 milyon Suriyeli var. Afgan için 126 deniyor, 800 deniyor, 500 deniyor. Sonuç olarak 5 milyona yakın yabancı vardır. Aslında artık %5'lerin olduğu dönemden bahsediyoruz. Bu rakam ileride %15'lere geleceği söyleniyor, İstanbul nüfusunda belli bir oran olacak. Bu durum ileride kontrol edilemez. Yönetemediğin her coğrafyanın nüfusunda size gelen göçmen başa bela olur. Yönetebilirsek bizim için artı, ancak yönetemediğin korkunç hızla büyürse sıkıntı yaşanır." sözlerini kullandı.

İranlı askerlerin şiddeti

Geçtiğimiz günlerde AA'ya konuşan Afgan göçmenler, İranlı askerler tarafından dövüldüklerini açıklamıştı.

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