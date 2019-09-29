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İran, ABD'ye karşı teyakkuza geçiyor

İran, ABD'den gelebilecek fiziki ve siber saldırılara karşı teyakkuza geçileceğini bildirdi.

29 Eylül 2019 Pazar 14:48
İran, ABD'ye karşı teyakkuza geçiyor

İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, ABD yaptırımlarının ülkenin petrol sanayisini hedef aldığını belirterek bu ülkeden gelebilecek fiziki ve siber saldırılara karşı ilgili birimlere teyakkuz halinde olmaları talimatı verdi.

Zengene, İran Ulusal İtfaiyecilik ve Güvenlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, ülkenin petrol sanayisine yönelik saldırılar konusunda uyarılarda bulundu.

"Şirketler ve tesisler teyakkuz halinde olmalıdır"

İran ekonomisinin ana gelir kaynağı ve itekleyici gücünün petrol sanayisi olduğunu belirten Zengene, ABD'den gelebilecek fiziksel ve siber saldırılara karşı teyakkuz çağrısı yaparak şunları kaydetti:

"Düşmanın ekonomik savaşı, ülke ekonomisinin öncü ve itekleyici gücü petrol sanayisini hedef almaktadır. Bu şartlarda tüm petrol şirketleri ve tesisleri, fiziksel ve siber saldırılara karşı tam bir teyakkuz halinde olmalıdır. Fiziksel sermayenin ve petrol tesislerinin korunması için idari, teknik ve operasyonel açıdan her türlü güvenlik önlemi alınmalıdır."

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Haber Tarihi: 29 Eylül 2019 Pazar 14:48
  1. İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene
  2. ABD yaptırımları
  3. petrol sanayisi
  4. siber saldırılar
  5. İran Ulusal İtfaiyecilik ve Güvenlik Günü
  6. teyakkuz

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