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Dünya İran; ABD, terör örgütü DEAŞ’ın faaliyetlerini güçlendiriyor
Dünya

İran; ABD, terör örgütü DEAŞ’ın faaliyetlerini güçlendiriyor

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, ABD’nin Suriye’de İran destekli gruplara yaptığı saldırının DEAŞ’ın terör faaliyetlerini güçlendirdiğini savundu.

Yeniakit Publisher
2021-02-28 19:19:00 -
İran; ABD, terör örgütü DEAŞ’ın faaliyetlerini güçlendiriyor

İran devlet medyasının haberine göre Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya gelen Şemhani, ABD’nin Suriye’de İran destekli gruplara yönelik hava saldırısını eleştirdi. ABD’nin saldırı düzenlediği güçleri “direniş grupları” olarak nitelendiren Şemhani, “ABD’nin son saldırıları DEAŞ’ın terör faaliyetlerini güçlendiriyor. Saldırı organize terörizmin yeni döneminin başlangıcıdır. İran ve terörizme karşı olan diğer devletler, tekfirci terörün bölgede ortaya çıkmasına izin vermeyecek” ifadelerini kullandı. Şemhani, Irak Meclisinin, ABD güçlerinin ülkeden çıkmasıyla ilgili onayladığı kanunun uygulamada gecikmesinin de gerginliğin artmasına ve bölgedeki krizin büyümesine neden olduğunu söyledi. Iraklı Bakan Hüseyin de Bağdat’ın Tahran’a olan doğal gaz ve elektrik borcunun ödenmesiyle ilgili birçok engelin kalktığını ve iki tarafın üzerinde uzlaştığı ödeme mekanizmasının kısa sürede hayata geçeceğini belirtti.

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