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Dünya İran 7 sınır kapısını kapattı
Dünya

İran 7 sınır kapısını kapattı

İran, yeni tip koronavirüs salgınındaki vaka artışlarının ardından mutasyonlu virüsün yayılmasını engellemek amacıyla Irak'a açılan 7 sınır kapısından yolcu geçişlerini durdurdu.

Yeniakit Publisher
2021-02-21 00:44:00 -
İran 7 sınır kapısını kapattı

İran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınındaki vaka artışlarının ardından mutasyonlu virüsün yayılmasını engellemek amacıyla Irak'a açılan 7 sınır kapısından yolcu geçişlerini durdurdu.

İran resmi ajansı IRNA'ya konuşan Kirmanşah eyaletindeki Korona Yönetim ve Mücadele Merkezi Sözcüsü Mesud Behramnejad, Kovid-19'un mutasyonlu varyantının eyalette henüz görülmediğini ancak tedbir amaçlı sınır kapılarının kapatılması kararı alındığını belirtti.

Behramnejad, "Sağlık tehditleri ve İngiliz koronavirüsü adı verilen virüsün yeni bir varyantının Irak'ta yayılması nedeniyle bugün itibarıyla Kirmanşah'taki Pervizhan, Hüsrevi, Şuşemi, Sumar ve Şeyh Seleh sınır kapıları ikinci bir duyuruya kadar gelen ve giden yolculara kapatılacak" dedi.

İranlı yetkili, sınır kapılarındaki transit geçişlerin ve ticari faaliyetlerin ise durdurulmadığını, sağlık ekiplerinin sıkı gözetiminde sürdürüldüğünü kaydetti.

Diğer yandan ülkenin güneybatısındaki Huzistan eyaletinde Irak sınırında yer alan Şelemçe ve Cezzabe sınır kapılarının da bugünden itibaren bir hafta süreliğine yolcu geçişlerine kapatıldığı bildirildi.

Huzistan Valisi Kasım Süleymani Deşteki, 18 Şubat'ta yaptığı açıklamada, incelemeler sonucunda Kovid-19'un mutasyonlu türünün eyalete Irak'tan girdiğinin tespit edildiğini duyurmuştu.

Mutasyonlu virüsün yayılmasını önleme çabaları

İran, İngiltere'de Kovid-19'un daha hızlı yayıldığı belirtilen mutasyonlu türünün tespit edilmesinin ardından 22 Aralık 2020'de bu ülke ile uçak seferlerini durdurmuş, daha sonra uçuş yasağını 10 Mart'a kadar uzatmıştı.

Mutasyonlu virüs İran'da ilk kez 5 Ocak'ta görülmüştü. Sağlık Bakanı Said Nemeki, 13 Şubat'ta yaptığı açıklamada ise mutasyonlu virüsün hemen hemen ülkenin tamamına yayıldığını belirtmişti.

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