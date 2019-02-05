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İran 56 dolardan sattı, kimse almadı

İran, varil başına 56 dolar 24 sentten satışa çıkardığı 1 milyon varil ham petrol alıcı bulamadı.

05 Şubat 2019 Salı 10:23
İran 56 dolardan sattı, kimse almadı

İran'ın, Tahran Enerji Borsası'nda varil başına 56 dolar 24 sentten satışa çıkardığı 1 milyon varil ham petrole alıcı çıkmadı.

İran medyasında yer alan haberlere göre, Ulusal Petrol Şirketi'nin İran Enerji Borsası'nda (IRENEX) dün varil başına 56 dolar 24 sent üzerinden satışa çıkardığı 1 milyon varil ham petrol alıcı bulmadı.

Tahran yönetimi, ABD yaptırımlarını aşabilmek için geçen yıl ekimden itibaren petrolü borsada satışa sunmaya başladı.

Üçüncü kez satışa sunduğu petrol alıcı bulmamıştı

İran Petrol Bakanlığı'na bağlı Ulusal Petrol Şirketi, ilk kez 28 Ekim'de borsada satışa sunulan 1 milyon varil ham petrolü, varil başına 74 dolar 85 sent üzerinden, 11 Kasım'da ikinci kez borsada satışa sunduğu 700 bin varil petrolü ise 64 dolar 97 sentten satmıştı.

Satışlar yüzde 20 riyal, yüzde 80 döviz üzerinden gerçekleştirilmişti.

İran'ın üçüncü kez borsaya sunduğu petrol de alıcı bulamamıştı.

Yaptırım 5 Kasım'da yürürlüğe girdi

ABD'nin, İran'ın petrol ihracatı ile 700'den fazla banka, şirket ve ülke vatandaşına yönelik yaptırımı 5 Kasım'da yürürlüğe girmişti.

İran lideri Ali Hamaney, daha önce yaptığı bir konuşmada, ABD yaptırımları nedeniyle petrol satışında yöntem çeşitliliğine gidilmesi ve özel sektörün de bu işte rol üstlenmesi gerektiğini belirtmişti.

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 62,72 dolardan işlem görüyor.

 

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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 10:23
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