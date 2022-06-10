Irak'tan Türkiye'ye akılalmaz tehdit

Irak Meclisi Başkan Yardımcısı Hakim el-Zamili, Fırat ve Dicle nehirlerindeki su seviyesinin düşmesi nedeniyle Türkiye ve İran ile ekonomik ilişkileri ve ticari alışverişi kesme tehdidinde bulundu.

Parlamentoda yaptığı konuşmada "Türkiye ve İran ile ticareti ve ekonomik alışverişi suç sayan bir yasa çıkarmak zorunda kalmak istemiyoruz" diyen Hakim el-Zamili, iki ülkeyle ticari ilişkileri suç kapsamına almaktan başka bir seçenek kalmayabileceğini söyledi.

Irak su ihtiyacının neredeyse tamamını Dicle ve Fırat nehirlerinden karşılıyor.

Her iki nehir de Türkiye ve İran'dan Irak'a akıyor. Irak, her iki ülkenin inşaa ettiği barajlar nedeniyle büyük su sıkıntısı çektiğini ileri sürüyor.

Su Kaynakları Bakanı Mahdi Raşit, AP'ye yaptığı açıklamada nehir seviyesinin geçen yıla kıyasla yüzde 60 oranında düştüğünü söyledi. Ayrıca bu sene gerçekleşen çok sayıdaki kum fırtınasının da çölleşmeye neden olduğu belirten bakan, fırtınalar nedeniyle şehirlerin kalın bir turuncu toz örtüsüyle kaplandığı, uçuşların durdurulduğu ve binlerce kişinin solunum sıkıntısı nedeniyle hastanelere başvurduğunu belirtti.

Kaynak: Euronews