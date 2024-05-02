Irak’tan Türk askeri operasyon bölgesi yakınına üs kurulumu! Savunma Bakanlığı'ndan açıklama

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Irak sınır birliklerinin Türkiye’nin operasyon bölgelerine yakın noktalarda üs bölgeleri kurduğuna dair soruları yanıtladı. Kaynaklar, “Irak ile başlayan diyalog sonucunda PKK terör örgütününün faaliyetlerinin engellenmesine yönelik olarak operasyon bölgelerimize komşu alanlarda Irak sınır muhafızlarının yaptığı faaliyetlerdir. Bu faaliyetler bizimle de koordineli şekilde gerçekleştirilmektedir.

Bundan sonraki süreçte; PKK’nın faaliyetlerinin engellenmesi, hudut güvenliğinin sağlanması ve bölgede yaşayan sivil Irak halkının can güvenliğinin korunması maksadıyla Irak ve ülkemiz arasında çalışmalar koordineli olarak devam edecektir.” açıklamasında bulundu.

30 yıl aranın ardından ilk kez üs kurdular

Edinilen bilgiye göre; Irak Sınır Muhafızları, 30 yıllık aranın ardından ilk kez Türkiye-Irak sınırı yakınlarına üs kurdu. İlk iki üs, Irak tarafından Zaho bölgesindeki Kişani köyü yakınlarındaki tepelerde kuruldu. Gelişmeler, Irak ve Türkiye arasında sınır güvenliğinin sağlanmasına yönelik işbirliği çerçevesinde gerçekleşti.

Pençe-Kilit Operasyonu‘nun tamamlanmasıyla birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak sınırındaki huzur ve güvenlik sağlanması yönündeki kilidi tamamlamış olacak.

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