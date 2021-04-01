Irak’tan PKK’ya verilen süre doldu

Göksel Çağlav Ankara

Terör örgütü PKK’ya bağlı Şengal Savunma Birlikleri’ne (YBŞ) ait teröristlerin bölgeden çıkarılması için verdiği son süre bugün doluyor. Kürt Bölgesi Hükümeti (IKBY) ile Irak Hükümeti arasında imzalanan Şengal Anlaşması çerçevesinde, Şengal bölgesinde yerleşim alanlarını işgal eden PKK ve uzantılarını bölgeden çıkarılması kararı bugünden itibaren uygulamaya geçirecek. Irak ordusu bölgeye sevk ettiği ağır silahlı güçleri ile PKK ve bağlı güçlerin bölgeden çıkması için bölgeyi kuşatmış, çatışma çıkmaması için müdahale süresini 1 Nisan tarihine kadar uzatmıştı. Ancak PKK’ya bağlı silahlı grupların bir kısmı yerleşim merkezinde direnme kararı alarak çıkmayacaklarını açıklamışlardı. Irak yetkilileri, teröristlere verilen sürenin dolmasının ardından içeride bulunan terörist unsurların operasyonlar ile çıkarılarak, yerine 2 bin 500 kişilik yerel güçler konuşlandırılacağını deklare etmişlerdi. Anlaşmaya göre bölgenin güvenliğinden Bağdat yönetimi sorumlu olacak ve yeniden inşası için adımlar atılmaya başlanacak.

Irak ordusuna direnemeyeceğini bilen PKK da başta ABD olmak üzere Fransa, Almanya ve İngiltere dışişleri bakanları ile BM Irak Temsilciliği’ne mektup göndererek anlaşmanın iptal edilmesi için yardım dilenmeye başladı.