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Irak'tan getirilen 90 Türk vatandaşı Diyarbakır'da yurda yerleştirildi

Yeniakit Publisher
2020-05-01 15:47:41 -
Irak'tan getirilen 90 Türk vatandaşı Diyarbakır'da yurda yerleştirildi

DİYARBAKIR (AA) - Irak'tan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirilen 90 Türk vatandaşı, Diyarbakır'da yurda yerleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın ramazanı ve bayramı evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında, Irak'tan 90 kişi kara yoluyla Habur Sınır Kapısı üzerinden Diyarbakır'a getirildi.

Vatandaşlar sağlık kontrolü ve işlemlerinin ardından Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Halid Bin Velid Erkek Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

Yurtta 14 gün karantinada kalacak vatandaşların ihtiyaçları, Valilik, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türk Kızılay ve AFAD tarafından karşılanacak.

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