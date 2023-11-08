Irak'tan Gazze'ye 10 milyon litre yakıt bağışı!
Irak hükümeti, Gazze'deki hastaneler için 10 milyon litre yakıt bağışında bulunma kararı aldı.
Irak hükümeti, Gazze'deki hastaneler için 10 milyon litre yakıt bağışında bulunma kararı aldı.
Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Gazze Şeridi'nde işgal (İsrail) güçlerinin saldırılarına uğrayan Filistin halkının acılarını hafifletmek adına Bakanlar Kurulu, Gazze'deki hastaneler için 10 milyon litre yakıt bağışında bulunma kararı aldı." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, söz konusu yakıtın nasıl gönderileceğine ilişkin ise bilgi verilmedi.