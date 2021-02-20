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Dünya Irak'tan Beled Askeri Hava Üssü’ne saldırıyla ilgili açıklama
Dünya

Irak'tan Beled Askeri Hava Üssü’ne saldırıyla ilgili açıklama

ABD askerlerinin kaldığı Beled Askeri Hava Üssü’ne gerçekleştirilen roketli saldırıyla ilgili Irak hükümeti, hasar meydana gelmediğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-02-20 23:06:00 -
Irak'tan Beled Askeri Hava Üssü’ne saldırıyla ilgili açıklama

Irak’ın Selahaddin vilayetinde ABD askerlerinin kaldığı Beled Askeri Hava Üssü’ne düzenlenen roketli saldırıda, herhangi bir hasar meydana gelmediği bildirildi.

Saldırıda hasar oluşmadı

Irak Başbakanlığına bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan açıklamada, ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerinin bulunduğu Beled Askeri Hava Üssü’ne 4 adet katyuşa roketinin düştüğü belirtilerek, saldırı sonucu herhangi bir hasarın meydana gelmediği kaydedildi.

2 kişinin yaralandığı aktarılmıştı

Irak basınının güvenlik yetkililerinin açıklamalarına dayandırdığı haberlerde ise, söz konusu üssü hedef alan saldırıda biri Irak uyruklu sözleşmeli personel olmak üzere 2 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

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