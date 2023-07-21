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Dünya Irak'tan alkışlanacak İsveç kararı! Helal olsun dedirttiler
Dünya

Irak'tan alkışlanacak İsveç kararı! Helal olsun dedirttiler

Yeniakit Publisher
2023-07-21 08:45:00 -
Irak'tan alkışlanacak İsveç kararı! Helal olsun dedirttiler

Irak, İsveç Büyükelçisi Jessica Svardstrom'u sınır dışı ederek Müslüman coğrafyasından takdir topladı.

Irak, İsveç Büyükelçisi Jessica Svardstrom'u sınır dışı etme kararı aldı.

Bağdat yönetimi, "istenmeyen kişi" olarak ilan ettiği Svardstrom'un ülkeyi terk etmesini istedi.

Başbakan Muhammed Şiya es Sudani'nin Irak'ın İsveç Büyükelçiliği Maslahatgüzarın da geri çekmesi yönünde talimat verdiği bildirildi.

Svardstrom'un Irak'tan sınır dışı edildiği karar, Iraklı protestocuların Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına yeniden izin veren İsveç'i protesto etmek amacıyla Bağdat'taki İsveç Büyükelçiliğine baskın düzenlemesinin sonrasında alındı.

Iraklı protestocuların İsveç Büyükelçiliğinin bir bölümünü ateşe verdiği öğrenildi.
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Kaynak: Mepa News

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