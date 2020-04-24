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Irak'tan 135 Türk vatandaşı Türkiye'ye getirildi

Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yapan Türk vatandaşlarının, sağlık kontrolü ve işlemleri sürüyor

2020-04-24 15:41:42 -
Irak'tan 135 Türk vatandaşı Türkiye'ye getirildi

ŞIRNAK (AA) - Irak'tan 135 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Türkiye'ye ulaştırıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü tahliye kapsamında, Irak'ın farklı yerleşim bölgelerinde bulunan 135 Türk vatandaşı, tahsis edilen otobüslerle Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği ve Basra Başkonsolosluğunun desteğiyle gerçekleştirilen tahliye ile yurda giriş yapan Türk vatandaşlarının, Habur Sınır Kapısındaki sağlık kontrolü ve işlemleri sürüyor.

İşlemlerin tamamlanmasının ardından Türk vatandaşları, 14 günlük karantina sürecini geçirecekleri Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurduna yerleştirilecek.


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