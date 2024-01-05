Irak'taki koalisyon güçleri şimdi yandı

Irak’ın başkenti Bağdat’ta dün Şii Haşdi Şabi’ye bağlı milis gücü el-Nuceba Hareketi’ne ait bir araca düzenlenen silahlı insansız hava aracı (SİHA) saldırısını ABD’nin üstlenmesinin ardından Irak’tan ABD’ye karşı adım geldi.

ABD'ye karşı ilk adım

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis’in ölümünün dördüncü yılı dönümünde Bağdat’ta düzenlenen anma töreninde açıklamalarda bulunan Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin misyonunun kapatılması için ortak komitelerin bir araya geleceğini belirtti.

Oluşturulan ikili komite aracılığıyla diyaloğun başlama tarihini belirleme sürecinde olduklarını dile getiren Sudani, "Bu konuda hükümetimiz geri adım atmayacak. Irak'ın topraklarında, gökyüzünde ve sularında ulusal egemenliğin sağlanması için asla taviz vermeyeceğiz" dedi.

Diplomatik ilişkiler ihlal edildi

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Ülkesinin ABD ile Stratejik Ortaklık Anlaşması olduğunu hatırlatan Irak Başbakanı, söz konusu saldırının diplomatik ilişkileri ihlal ettiğini belirtti. Sudani, "Bu eylem stratejik ortaklık anlaşması ve uluslararası diplomatik ilişkilerde devletlerarası egemenlik eşitliği prensipleri kapsamında güç kullanımının yasaklanması yönünde öngörülen hükümleri ihlal etmiştir” şeklinde konuştu.

Haşdi Şabi güçlerinin devlete bağlı resmi bir varlığı temsil ettiğinin altını çizen Sudani, "Uluslararası koalisyon güçlerinin Haşdi Şabi Güçleri karargahına yönelik saldırıları ciddi bir olaydır. Haşdi Şabi silahlı kuvvetlerimizin ayrılmaz bir parçasıdır” ifadelerini kullandı.

Irak’ın başkenti Bağdat’ta dün Şii Haşdi Şabi’ye bağlı milis gücü el-Nuceba Hareketi’ne ait bir araca silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile saldırı gerçekleştirilmiş, hareketin liderlerinden Ebu Takva ile bir yardımcısı hayatını kaybetmişti. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından bugün yapılan açıklamada ise, Ebu Takva’nın tehdit olarak görüldüğü için hava saldırısıyla öldürüldüğü açıklanmıştı.