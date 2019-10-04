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Irak'taki gösterilerde42 kişi öldü

Irak'taki hükümet karşıtı gösterilerde son üç günde ölenlerin sayısı 42'ye yükseldi.

04 Ekim 2019 Cuma 14:37
Irak'taki gösterilerde42 kişi öldü

Irak'taki hükümet karşıtı gösterilerde son üç günde hayatını kaybedenlerin sayısı 42'ye yükseldi.

Irak'taki hastane kaynaklarına göre, hükümet karşıtı gösterilerde eylemciler ile güvenlik güçleri arasında en şiddetli çatışmaların yaşandığı ülkenin güney doğusundaki Nasiriye kentinde, biri polis en az 25 kişi hayatını kaybetti. Böylece son 3 günde ölenlerin sayısı 42'ye yükseldi. 

Olaylarda, yaklaşık 2 bin 500 kişi yaralandı.

Başkent Bağdat ile ülkenin güneyindeki bazı kentler 1 Ekim'den bu yana işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle hükümet karşıtı protestolara sahne oluyor. 

Olaylar nedeniyle başkentin yanı sıra Zikar (Nasiriyye), Meysan (Amara) ve Babil (Hile) kentlerinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı sürüyor.

Tahrir'e çıkan yollar beton bariyerlerle kapatıldı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta gösteriler nedeniyle yoğun güvenlik önlemleri sürerken, Tahrir Meydanı'na çıkan yollar beton bariyerlerle kapatıldı.

Irak'ta "yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmeti yoksunluğu" talepleriyle başlayan gösteriler nedeniyle Bağdat'ın yanı sıra Zikar (Nasiriyye), Meysan (Amara) ve Babil (Hile) kentlerinde sokağa çıkma yasağı devam ediyor.

Başkentte güvenlik güçleri, protestocuların Tahrir Meydanı'na erişimini engellemek için üst düzey tedbirler alıyor.

Irak güvenlik güçleri, sabah saatlerinden itibaren Tahrir Meydanı'na çıkan yolları beton bariyerlerle kapattı.

Irak devlet televizyonu da Tahrir Meydanı'ndaki güvenlik güçleri ile askeri araçların görüntülerini yayınlandı.

Gösterilerin yaşandığı Hallahi Meyanı'nda da güvenlik güçlerinin nöbeti devam ediyor.

Bağdat ve güney kentlerde, protestoların cuma namazının ardından tekrar başlaması bekleniyor.

İnternet erişimi engelli sürüyor

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) olduğu bölge hariç ülke genelinde internet erişimi engeli ise sürüyor.

Bu arada hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, gösterilerin başladığı günden bu yana 35 kişi yaşamını yitirdi.

Irak makamları, gösterileri kontrol etmek için dün internet ve özellikle de sosyal medya platformlarına erişimi durdurmuştu.

Yerel telefon şebekeleriyle iletişim de zaman zaman sorunlar yaşanıyor.

Dün gece geç saatlere kadar çok sayıda kentte eylemlerine devam eden protestocuların, cuma namazından sonra yeniden sokaklara inmesi bekleniyor.

Protestolar özellikle son günlerde Şii nüfusun yoğun olarak yaşadığı güney kentlerine hızla yayılmıştı.

Irak'ta Şii paramiliter güç olarak kurulan ve daha sonra Savunma Bakanlığı çatısı altına alınarak resmi güvenlik birimi haline getirilen Haşdi Şabi örgütü de göstericilerin hedefinde. 

Haşdi Şabi'nin Necef ve Amara kentlerindeki ofisleri göstericiler tarafından ateşe verilmişti.

 

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Haber Tarihi: 04 Ekim 2019 Cuma 14:37
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