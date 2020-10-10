Irak'taki asayiş müdürünü öldüren örgüt ortaya çıktı

Irak'ın Duhok kentinde, Türkiye sınırında bulunan Serzer Sınır Kapısı Asayiş Müdürü Gazi Salih İlhan'ın, terör örgütü PKK tarafından öldürüldüğü belirtildi.

Erbil Asayiş Genel Müdürlüğünden konu ile ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, İlhan'ın iki gün önce uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili ayrıntılı soruşturmanın tamamlandığı, soruşturma neticesinde İlhan'ın "PKK tarafından öldürüldüğünün anlaşıldığı" bildirildi.

Açıklamada, İlhan'ın daha önce de terör örgütü tarafından ölümle tehdit edildiğinin altı çizildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Güvenlik Ajansından iki gün önce yapılan açıklamada, bir müddettir ölüm tehditleri alan İlhan'ın "karanlık elli teröristlerce öldürüldüğü" ifade edilmişti.

Açıklamada, "Bu korkakça saldırıyı en sert şekilde kınıyoruz. Saldırının sorumluları da kesinlikle bunun bedelini en ağır şekilde ödeyecektir." denilmişti.

İlhan, Gelike isimli köyünde akşam saatlerinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

Serzer Sınır Kapısı, Duhok'a bağlı Amedi ilçesi ile Hakkari'nin Çukurca ilçesi sınırında yer alıyor.