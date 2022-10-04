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Dünya Irak’ta valilik binası ateşe verildi
Dünya

Irak’ta valilik binası ateşe verildi

Irak’ın güneyindeki Zikar vilayetinde bir grup protestocu, valilik binasını ateşe verdi.

Yeniakit Publisher
2022-10-04 00:08:00 -
Irak’ta valilik binası ateşe verildi

Irak’ın güneyindeki Zikar vilayetinde bir grup protestocu, valilik binasını ateşe verdi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Zikar vilayetinin kent merkezi Nasiriye’de bir grup maskeli kişi sokağa çıkarak protestoya başladı.

Göstericiler daha sonra kent merkezindeki valilik binasını molotofkokteyliyle ateşe verdi. Protestocu grup olaya müdahale etmek isteyen güvenlik güçlerine taşlarla saldırdı.

Yaşananlar üzerine kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

 

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