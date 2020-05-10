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Aktüel

Irak'ta tutuklu tüm göstericiler serbest kalacak

Yeniakit Publisher
2020-05-10 14:40:23 -
Irak'ta tutuklu tüm göstericiler serbest kalacak

BAĞDAT (AA) - Irak yargısı, ülkede bir süredir devam eden hükümet karşıtı gösterilerde tutuklanan eylemcilerin tamamının serbest bırakılmasına karar verdi.

Irak Yüksek Yargı Konseyi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Mustafa el-Kazımi'nin çağrısı üzerine tüm mahkemelere göstericilerin serbest bırakılması için talimat verildiği bildirildi.

Açıklamada, "Anayasa'nın 38'inci maddesine göre gösteri hakkı serbest ancak bunun yasalara, devlet müessesesi ve kişilere karşı aykırılık içermemesi gerekiyor." ifadesi kullanıldı.

- Kazımi, bakanlar kurulu sonrasında duyurmuştu

Başbakan Kazımi, dün, başkanlık ettiği ilk bakanlar kurulu toplantısı sonrası yaptığı basın açıklamasında, geçen ekim ayında patlak veren sokak gösterilerinde eylemcilerin öldürülmesinden sorumlu olanların cezalandırılacağını söylemişti.

Başbakan Kazımi, eli kana bulaşanlar dışında tutuklu bulunan tüm göstericilerin serbest bırakılması ve bunun için yargıyla iş birliği talimatı verdiğini dile getirmişti.

- Gösteriler yeniden başladı

Irak'ta geçen ekim ayında patlak veren ve güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu onlarca kişinin öldürüldüğü hükümet karşıtı gösterilere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ara verilmişti.

Gösteriler, 4 gün önce kurulan Kazımi hükümetindeki bakanlıkların liyakata değil, partiler arasındaki bölüşmeye göre seçildiği gerekçesiyle yeniden başlamıştı.


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