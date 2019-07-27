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Irak'ta toplu mezar bulundu!

Irak'ta Kuveytlilere ait olduğu tahmin edilen toplu mezar bulundu. Söz konusu mezardaki kişi sayısına dair bilgi verilmedi.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 17:01
Irak'ta toplu mezar bulundu!

Irak'ın güneyindeki Musenna vilayetinde Kuveytli esirlere ait olduğu tahmin edilen bir toplu mezar bulundu.

Musenna Valisi Ahmed Menfi yaptığı yazılı açıklamada, "Vilayetin kırsal bölgesinde ilk bulgulara göre Kuveytli oldukları tahmin edilen bir toplu mezar bulundu." ifadelerini kullandı.

İstihbarat ve güvenlik birimlerine toplu mezar hakkında bilgilerin geldiğini aktaran Menfi, yerel hükümetin de mezarın açılması ve yasal işlemlerin yerine getirilmesi için ilgili kurumları görevlendirildiğini belirtti.

Kişi sayısı açıklanmadı

Vali Menfi, söz konusu toplu mezarda kaç kişinin kalıntılarının bulunduğu hakkında herhangi bir bilgi vermedi.

Bağdat yönetimi, geçen şubat ayında, 1990'larda Saddam Hüseyin rejimi tarafından infaz edilen Kuveytli esirlerden 300'ünün ceset kalıntılarını Kuveyt'e teslim etmişti.

Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin 1990'da Kuveyt'i işgal etmişti.

Kuveyt, Irak ordusunun ülkeyi işgali sırasında kaybolan vatandaşlarının sayısını 320 olarak açıklarken, Irak 5 binden fazla Iraklının kayıp olduğunu belirtiyor.

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 17:01
  1. Musenna
  2. Irak
  3. toplu mezar
  4. Musenna Valisi Ahmed Menfi
  5. Ahmed Menfi
  6. Saddam Hüseyin
  7. Kuveyt

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