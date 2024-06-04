Irak'ta siyonisti destekleyen KFC şubesine baskın!
Irak halkı, katil İsrail'e destek veren KFC fastfood zincirinin şubesine baskın düzenledi.
Katil İsrailin Gazzeli mazlumlara yönelik zulmü 7 Ekim'den beri aralıksız sürerken, siyonistin malları ile İsrail'e destek veren markalara yönelik boykot da sürüyor.
Irak'ta bir KFC şubesi halk tarafından saldırıya uğradı.
Siyoniste destek veren KFC işletmesinin Irak'taki şubesi önünde protesto gösterisi düzenlendi.
KFC şubesi olayın ardından kullanılamaz hale geldi.