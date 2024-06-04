  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

6 ülke 5 il! FETÖ'ye MİT destekli dev operasyon: Gözaltılar var!

Rasyonel politikalar Türkiye ekonomisine olumlu yansıyacak diyerek açıkladı!

Hamas'tan İsrail çağrısı! 'Listeye alınmalı'

Fatih Sultan Mehmet Han tarihe imza attı: Fetih ve Fatih’e özel kitap ve sergiler

Uruguay'dan büyük kalleşlik! Türkiye'den sert tepki

İşte o ülke tehdit altında resmen kıyamet tarihi verildi! Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı Türkiye'yi de etkileyecek!

Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyaya çağrı yaptı: Harekete geçin!

Mısır'ın hamlesi: Esir takasından sonra yeniden refah adımı! Mısır'dan Gazze ateşkesi için yeni plan!

CHP’li başkanın seçim vaadi ulaşımda yüzde 20 indirimdi: Fahiş zam haberi, en çok üniversite öğrencilerini üzdü... Ulaşıma indirim değil, bindirim geldi

Hakkari'de DEM'liler polise saldırdı!
Gündem Irak'ta siyonisti destekleyen KFC şubesine baskın!
Gündem

Irak'ta siyonisti destekleyen KFC şubesine baskın!

Yeniakit Publisher
2024-06-04 22:40:00 - 2024-06-04 23:27:15

Irak halkı, katil İsrail'e destek veren KFC fastfood zincirinin şubesine baskın düzenledi.

Katil İsrailin Gazzeli mazlumlara yönelik zulmü 7 Ekim'den beri aralıksız sürerken, siyonistin malları ile İsrail'e destek veren markalara yönelik boykot da sürüyor.

Irak'ta bir KFC şubesi halk tarafından saldırıya uğradı.

Siyoniste destek veren KFC işletmesinin Irak'taki şubesi önünde protesto gösterisi düzenlendi.

KFC şubesi olayın ardından kullanılamaz hale geldi.

Ali Erbaş, Gazze'ye destek için boykot çağrısı yaptı
Ali Erbaş, Gazze'ye destek için boykot çağrısı yaptı

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ali Erbaş, Gazze'ye destek için boykot çağrısı yaptı

Yalova'da Gazze çıkartması! 'Boykot konusunda dik durun!'
Yalova'da Gazze çıkartması! 'Boykot konusunda dik durun!'

Yerel

Yalova'da Gazze çıkartması! 'Boykot konusunda dik durun!'

Filistinli akademisyen Dr. Abdullah'tan siyoniste ambargo çağrısı!
Filistinli akademisyen Dr. Abdullah'tan siyoniste ambargo çağrısı!

Siyaset

Filistinli akademisyen Dr. Abdullah'tan siyoniste ambargo çağrısı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23