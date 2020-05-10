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Aktüel

Irak’ta Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı getirildi

Yeniakit Publisher
2020-05-10 22:14:18 -
Irak’ta Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı getirildi

BAĞDAT (AA) - Irak yönetimi, Ramazan Bayramı’nda yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı kararı aldı.

Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Mustafa el-Kazımi başkanlığında toplanan kriz masasınca salgın nedeniyle Ramazan Bayramı boyunca 3 gün sokağa çıkma yasağı getirilmesi kararlaştırıldı.

Karara göre, normal günlerdeki sokağa çıkma yasağı saati de 17.00-05.00 arasında uygulanacak.

Irak’ta, söz konusu salgından dolayı daha önce alınan sokağa çıkma yasağı, 19.00-06.00 saatleri arasında uygulanıyordu.

Irak’ta şu ana kadar 2 bin 767 kişi Kovid-19’a yakalanırken, salgın nedeniyle 109 kişi hayatını kaybetti.

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