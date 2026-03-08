Irak'ta petrol üretimi yüzde 60 düştü

Irak Petrol Bakanlığı bünyesindeki Saha ve Lisans İşleri Şirketi Genel Müdür Yardımcısı Kazım Abdulhasan Kerim, ülkenin enerji sektöründeki ağır tabloyu açıkladı.

Kerim, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik 28 Şubat’ta başlattığı askeri harekatın ardından Irak’ın petrol üretiminin yüzde 60 oranında düştüğünü belirtti.

Günlük 3,3 milyon varil olan üretimin 1,3 milyon varil seviyesine kadar gerilediği kaydedildi. Üretimdeki bu sert düşüşün yanı sıra, Hürmüz Boğazı’nın kapanması sonucu azalan ihracat nedeniyle ham petrol üretiminin düşürüldüğü ifade edildi.

BASRA'DAKİ PETROL TESİSLERİNE İHA SALDIRISI

Petrol sahalarındaki güvenlik durumuna değinen Kerim, Basra vilayetinin güneybatısında yer alan Bercisiye petrol bölgesinin iki insansız hava aracı (İHA) ile hedef alındığını duyurdu.

Saldırı sonucu bölgede faaliyet gösteren yabancı bir firmanın depolarında hasar meydana geldiği aktarılırken, petrol üretim tesislerinin saldırıdan doğrudan etkilenmediği bilgisi paylaşıldı.

Irak yönetimi, enerji altyapısını korumak için önlemlerini artırırken küresel piyasalardaki arz sıkıntısı derinleşiyor.

SİVİL KAYIPLAR ARTIYOR: 1332 ÖLÜ

Savaşın insani boyutuyla ilgili veriler İran’ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği’nden geldi.

Daimi Temsilci Said İravani, saldırıların başlamasından bu yana en az 1332 İranlı sivilin hayatını kaybettiğini ve binlerce kişinin yaralandığını açıkladı.

ABD-İsrail operasyonlarında İran lideri Ali Hamaney ve çok sayıda üst düzey yetkilinin öldürülmesiyle başlayan süreçte, misilleme saldırıları Katar, BAE ve Bahreyn gibi ABD üslerinin bulunduğu ülkelere yayılmaya devam ediyor.