  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Irak'ta Peşmerge ve PKK arasında çatışma çıktı
Aktüel

Irak'ta Peşmerge ve PKK arasında çatışma çıktı

Yeniakit Publisher
2020-12-14 01:17:20 -
Irak'ta Peşmerge ve PKK arasında çatışma çıktı

DUHOK (AA) - Irak'ın Duhok vilayetinde terör örgütü PKK ve Peşmerge güçleri arasında çatışma çıktığı, olayda 3 teröristin yaralandığı belirtildi.

AA muhabirine konuşan bölgedeki kaynaklara göre Duhok'un Amedi ilçesine bağlı Dereşin köyü yakınlarında, Peşmerge'ye ait bir kontrol noktasından izinsiz geçmek PKK'lı teröristlerle çatışma çıktı.

Kaynaklar, Peşmerge'nin dur ihtarına uymayan PKK aracına ateş açıldığı ve bunun sonucunda 3 teröristin ağır yaralandığını kaydediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın ve dolar alacaklar dikkat! 'Kazandıracak' dedi ve tarih verdi
Ekonomi

Altın ve dolar alacaklar dikkat! 'Kazandıracak' dedi ve tarih verdi

Altın ve dolar fiyatlarındaki dalgalanmalar devam ederken ekonomistlerden çarpıcı uyarılar geliyor.
Teksas ABD’den ayrılabilir
Dünya

Teksas ABD’den ayrılabilir

California’dan sonra ABD’nin en kalabalık, Alaska'dan sonra ise en geniş topraklara sahip ikinci eyaleti olan Texas, ABD'den ayrılabilir...
Türkiye günlük koronavirüs vak sayısı 13 Aralık
Sağlık

Türkiye günlük koronavirüs vak sayısı 13 Aralık

Bugün kaç kişi koronavirüsten vefat etti? | Tüm dünya gibi Türkiye’de koronavirüse karşı büyük bir savaş veriyor. Ülkemizde ilk vakanın tesp..
Satılık 2011 model Volvo XC90
Satılık 2011 model Volvo XC90

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay