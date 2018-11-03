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Irak'ta patlama! Çok sayıda yaralı var

Irak'ta Türkmenlerin çoğunlukta yaşadığı Salahaddin vilayetine bağlı Tuzhurmatu ilçesinde bir mühimmat deposunda patlama meydana geldi. Olayda 12 kişinin yaralandığı öğrenildi.

03 Kasım 2018 Cumartesi 15:46
Irak'ta patlama! Çok sayıda yaralı var

Tuzhurmatu Kaymakamı Hasan Zeynel Abidin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Haşdi Şabi güçlerine ait silah ve mühimmat deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle patlama olduğunu söyledi.

Patlamada can kaybı olmadığını belirten Abidin, 12 kişinin hafif şekilde yaralandığını ve ambulansla hastaneye kaldırıldıklarını ifade etti.

Kaymakam Abidin güvenlik güçlerinin olayla ilgili soruşturma başlattığını kaydetti.

Haber Tarihi: 03 Kasım 2018 Cumartesi 15:46
  1. Tuzhurmatu
  2. mühimmat deposu patlaması

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