Irak'ta ortaya çıktı: Peşmerge Türkiye’de de kullanılan zırhlı araç olan EJDER YALÇIN’dan kopya çekti!

Irak’ın Duhok şehrinde faaliyet gösteren AAC Inkas adlı şirket, EJDER YALÇIN’dan esinlenerek bir zırhlı araç üretti. Üretilen araç, sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Zırhlı kara platformları üreticisi Kanadalı Inkas Canada şirketinin ismini taklit eden AAC Inkas, Irak’ın Duhok şehrinde faaliyet gösteriyor. Şirket, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY)’nin silahlı gücü olan Peşmerge ile yakın iş birliği içerisinde bulunuyor.

Iraklı şirketin son ürünü, sosyal medyada tartışma konusu oldu. Türkiye’de savunma sanayii alanında da faaliyet gösteren Nurol Holding tarafından geliştirilen EJDER YALÇIN Taktik Tekerlekli Zırhlı Aracı (TTZA)’nı taklit eden AAC Inkas, aracın bir kopyasını üretti.

Peşmerge ile ilişikli olduğu iddia edilen AAC Inkas şirketi tarafından üretilen aracın, açık kuleye sahip olduğu ve şirketin kendi logosunu taşıdığı görüldü. Öte yandan EJDER YALÇIN TTZA’ya benzerliğiye dikkat çeken araçta yer alan sis havanlarının, plastik borudan mı yapıldığı yoksa gerçek mi olduğu konusunda belirsizlikler sürüyor.

Nurol EJDER YALÇIN TTZA

savunmasanayist'e göre: Muharebe sahasında kendini kanıtlamış EJDER YALÇIN’ın farklı konfigürasyonları arasında; Hava Savunma Aracı, Komuta-Kontrol Aracı, Muharebe Aracı, Personel Taşıyıcı, Mayın/EYP Tespit-İmha Aracı, Ambulans, Radar Aracı, Jammer (Sinyal Kesici) Aracı, KBRN Aracı, AntiTank Güdümlü Füze Aracı, Keşif Gözlem Aracı, Sınır Gözetleme ve Güvenlik Aracı yer almaktadır.

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Şu ana kadar binlerce adet üretilen EJDER YALÇIN, birçok ülke tarafından tercih edilmiştir.

Türkiye’de ise Jandarma Genel Komutanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından EJDER YALÇIN kullanılmaktadır.