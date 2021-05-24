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Dünya Irak'ta operasyon! Enselendiler
Dünya

Irak'ta operasyon! Enselendiler

Irak'ın Musul kent merkezinde polis güçleri tarafından düzenlenen operasyonda DAEŞ'li 5 teröristin yakalandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-24 23:19:00 -
Irak'ta operasyon! Enselendiler

Irak'ın Musul kent merkezinde polis güçleri tarafından düzenlenen operasyonda DAEŞ'li 5 teröristin yakalandığı duyuruldu.

Güvenlik Medya Ağı tarafından yayımlanan yazılı açıklamaya göre, Musul'da DAEŞ'li teröristlere yönelik operasyon düzenlendi.

Kent merkezinden gelen bir ihbarı değerlendiren polis, 3 ayrı adrese düzenlediği eş zamanlı baskında 5 DAEŞ'li teröristi yakaladı.

Yapılan ilk sorguda DAEŞ'li olduklarını kabul eden teröristlerin mahkemeye sevk edildikleri bildirildi.

Terör örgütü DAEŞ, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Dönemin Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DAEŞ'e karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Irak'ın DAEŞ'ten temizlenmesinin üzerinden yaklaşık 4 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.

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