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Aktüel Irak'ta Maarif Bağdat Okullarında mezuniyet töreni
Aktüel

Irak'ta Maarif Bağdat Okullarında mezuniyet töreni

Yeniakit Publisher
2020-10-31 22:53:18 -
Irak'ta Maarif Bağdat Okullarında mezuniyet töreni

BAĞDAT (AA) - Irak'ta Maarif Bağdat Okullarında 2019-2020 eğitim-öğretim yılı mezuniyet töreni düzenlendi.

Başkent Bağdat’ta Zeyyune Kampüsü'ndeki konferans salonunda gerçekleştirilen törene Bağdat Risafa İkinci Bölge Eğitim Müdürü Kasım el-Ugeyli ve Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği İkinci Katibi Onat Akçapar katıldı.

Ugeyli, İzmir depremi nedeniyle taziyelerini ilettikten sonra Maarif Bağdat Okullarının kaliteli eğitimle öne çıktığını ve eğitim alanında başarısını ispat ettiğini söyledi.

Bağdat Büyükelçiliği İkinci katibi Akçapar da Maarif Bağdat Okullarının Türkiye’nin teminatı olduğunu ifade etti.

Tören, okul birincisi öğrencinin piyano resitali ve diploma töreniyle sona erdi.

30 Eylül 2019'da Iraklı öğrencilere kapılarını açan Maarif Bağdat Okulları, Bağdat’ta iki ayrı kampüste eğitim faaliyetlerini sürdürüyor. Türkiye Maarif Vakfının Bağdat’taki Mansur ve Zeyyune kampüslerinde 7 okulu ve 1100 öğrencisi bulunuyor.

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