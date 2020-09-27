Irak'ta Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 55 can kaybı

BAĞDAT (AA) - Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 55 artarak 8 bin 990'a yükseldi.



Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında son 24 saatte 55 kişi daha yaşamını yitirdi ve 3 bin 481 yeni vaka tespit edildi.



Son verilerle virüs kaynaklı can kaybının 8 bin 990'a, vaka sayısının da 349 bin 450'ye yükseldiği ülkede, iyileşen hasta sayısı ise 3 bin 755 artarak 280 bin 673'e ulaştı.