  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Irak'ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 94 kişi hayatını kaybetti

Virüs kaynaklı can kaybı 3 bin 616'ya, vaka sayısı 88 bin 171'e yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-07-17 17:13:03 -
Irak'ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 94 kişi hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 94 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 23 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınında 94 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelindeki can kaybının 3 bin 616'ya yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, 2 bin 23 kişide daha virüs tespit edildiği, böylece vaka sayısının 88 bin 171'e çıktığı ifade edildi.

Bakanlık, sağlığına kavuşanların sayısının ise 56 bin 495 olduğu bilgisini paylaştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2017 model Renault Kangoo
Satılık 2017 model Renault Kangoo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı