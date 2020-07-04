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Aktüel

Irak’ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 106 kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-07-04 18:45:04 -
Irak’ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 106 kişi hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - Irak’ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir günde 106 kişi hayatını kaybetti.

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saat içinde Kovid-19 kaynaklı 106 ölüm meydana geldi, ülke genelinde toplam ölü sayısı 2 bin 368’e yükseldi.

Açıklamada 2 bin 334 yeni vakanın kaydedildiği, toplam vaka sayısının ise 58 bin 354’e çıktığı aktarıldı.

Ülkede toplam iyileşen hasta sayının da 31 bin 77 olduğu belirtildi.



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