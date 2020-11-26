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Aktüel Irak'ta Hükümet Sözcüsü Talal istifa etti
Aktüel

Irak'ta Hükümet Sözcüsü Talal istifa etti

Ahmed Molla Talal'ın ilerleyen günlerde Körfez ülkelerinden birine büyükelçi olarak atanacağı ifade ediliyor

Yeniakit Publisher
2020-11-26 16:34:10 -
Irak'ta Hükümet Sözcüsü Talal istifa etti

BAĞDAT (AA) - Irak Hükümet Sözcüsü Ahmed Molla Talal, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Talal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hükümet Sözcülüğü görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Açıklamasında, "Görevim hassas ve titizdi. Bu görevi bana milli ve temiz niyetli bir kişi (Başbakan Mustafa el-Kazımi) tevdi etmişti." ifadelerini kullanan Talal, ülkeye başka bir mecra ve mekandan hizmet etmeye devam edeceğini aktardı.

- Diplomasiye geçiyor

AA muhabirinin hükümet kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Ahmed Molla Talal​​​​​​​ ilerleyen günlerde Körfez ülkelerinden birine büyükelçi olarak atanmayı bekliyor.


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