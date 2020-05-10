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Aktüel

Irak'ta hükümet karşıtı gösteriler yeniden alevlendi

Yeniakit Publisher
2020-05-10 14:03:46 -
Irak'ta hükümet karşıtı gösteriler yeniden alevlendi

BAĞDAT (AA) - Irak'ın başkenti Bağdat'ta, hükümet karşıtı göstericiler yeniden sokağa indi.

Bağdat'ın merkezi Tahrir Meydanı'nda hükümet karşıtı bir grup, yeni kurulan Mustafa el-Kazımi hükümetindeki bakanlıkların liyakata değil, partiler arasındaki bölüşmeye göre seçildiğini gerekçe göstererek gösteri yaptı.

Eylemciler güvenlik güçlerinin kurduğu bariyerleri aşmak isteyince polis, göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti.

Göstericilerden bazılarının da güvenlik güçlerine molotofkokteyli attığı görüldü.

Benzer gösterilerin ülkenin güneyindeki kentlerde de düzenlendiği bildirildi.

Kazımi hükümeti 4 gün önce kurulmuştu.

Irak'ta geçen ekim ayında patlak veren ve güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu onlarca kişinin öldürüldüğü hükümet karşıtı gösterilere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ara verilmişti.


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