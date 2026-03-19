Irak'ta enerji krizi: İran'dan gelen gaz akışı tamamen kesildi!
Irak’ta enerji krizi: İran’dan gelen gaz akışı tamamen kesildi!

Irak Elektrik Bakanlığı, İsrail’in İran’daki Güney Pars doğalgaz sahasına yönelik saldırılarının ardından, İran’dan gelen gaz sevkiyatının "sıfıra" indiğini açıkladı. Günlük 19 milyon metreküplük arzın tamamen durmasıyla Irak genelinde 3 bin megavattan fazla elektrik üretim kaybı yaşandığı bildirildi.

İran-İsrail savaşının bölgesel etkileri, Irak’ın enerji hatlarında kendini hissettirmeye başladı. Dünyanın en büyük doğalgaz sahası olarak bilinen Güney Pars’ın hedef alınması, Irak’ın elektrik şebekesini çökme noktasına getirdi.

19 MİLYON METREKÜPTEN SIFIRA İNDİ

Irak Elektrik Bakanlığı Sözcüsü Ahmet Musa el-Abbadi, yaptığı açıklamada durumun vahametini gözler önüne serdi. Daha önce İran’dan günlük yaklaşık 19 milyon metreküp gaz ithal ettiklerini belirten El-Abbadi, bu akışın tamamen kesildiğini ve arzın şu an itibarıyla "0" seviyesinde olduğunu vurguladı.

3 BİN MEGAVATLIK DEV KAYIP

Doğalgaz sevkiyatının durması, Irak’taki santralleri de doğrudan vurdu. Ülke genelinde elektrik üretim kapasitesinde 3 bin megavatın üzerinde ani bir düşüş yaşandı. Zaten kronik altyapı sorunları ve elektrik kesintileriyle boğuşan Irak halkı için bu durum, günlük yaşamın daha da zorlaşması anlamına geliyor. Bakanlık, kaybı telafi etmek için alternatif arayışlara girerken, savaşın enerji hatlarını vurması bölgedeki insani kriz riskini de tetikliyor.

 

